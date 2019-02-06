Оккупанты превращают Крым в "родное Залесье": опубликованы страшные фото

В оккупированном Крыму, в Симферополе, местные жители жалуются на кучи мусора разбросанные в парковых зонах.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.

Блогер утверждает, что вина за увеличение объемов мусора на улицах лежит на приехавших в Крым после оккупации.

"Симферополь. Понаехавшие свинособаки превращают улицу Залесскую в свое родное Залесье", – пишет блогер.

"Мой дом рядом. Я больше года там не был… Заср*ли свинособаки все. Там никогда такого не было, было немного грязно в конце 1 конной армии перед лесом, но там молодёжь собиралась и убирали после себя. В лесу шашлыки жарили, с детьми играли, но после себя убирали. Орда пришла!", – добавляют в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированной Керчи уничтожили часть дамбы хранилища отходов - токсичная грязь уходит в море через городской пляж.