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​Стало известно о незаконном задержании украинского судна в "Черноморске"

пятница, 08 февраля 2019, 15:19

Государственная экологическая служба незаконно задержала торговое судно в морском порту "Черноморск". Убытки несет как судовладелец, так и государственный бюджет.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, судно задержано инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. При этом де-факто у экологов нет полномочий останавливать и задерживать корабли.

"У представителей экоинспекции нет никаких законных оснований, чтобы осуществлять проверки кораблей, они работают вне правового поля. Делают это на свое усмотрение, что противоречит не только украинским законам, но и международной практике судоходства. Злоупотребления были всегда, но в последние годы это превратилось в массовое постоянное явление. Об этом знают все крупнейшие морские операторы. Если в Украину заходит судно, то экоинспектора будут делать все, чтобы саботировать выход судна, вплоть до требования взяток, а это десятки тысяч долларов", - пояснил Каленков.

Незаконную деятельность экологической инспекции ощутили на себе и многие иностранные компании. Именно поэтому жалобы на работу инспекции поступали как в украинское правительство, так и в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.

"Чтобы прекратить этот произвол нужно выводить ситуацию в законное поле, принимая необходимые подзаконные акты и не давая чиновникам от экоинспеции заниматься самоуправством. Сейчас рассматривается ряд подзаконных актов, определяющих права экологических инспекторов, отбора ими проб, начисления штрафов. Этот процесс блокируется как экоинспекцией, так и министерством экологии и природных ресурсов", - разъясняет Каленков.

По словам Александра Каленкова, уже полгода как принят закон, который приблизил украинское законодательство к международным конвенциям и порядкам, когда экологические инспектора могут появиться в порту только при возникновении соответствующей чрезвычайной ситуации. В условиях коррупциогенности этой ситуации в Украине, это единственный путь наведения порядка.

"Бизнес вместе с Государственной регуляторной службой и Администрацией морского транспорта разработал соответствующие подзаконные акты, чтобы закон наконец-то заработал. Сейчас нужна только политическая воля, чтобы принять эти акты на заседании Кабинета Министров Украины, и прекратить произвол чиновников экоинспекций и позор Украины на международном рынке грузовых перевозок", - резюмировал Каленков.

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