В Полтаве поймали семью извращенцев, которые издевались над своей маленькой дочкой

В Полтаве правоохранители разоблачили семейную пару, которая с трехлетнего возраста насиловали свою дочь, чтобы снять это на видео, а потом продать порно в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

35-летний мужчина и его 31-летняя супруга издевались на своей дочерью 2013 года рождения. С ее трехлетнего возраста и на протяжении еще 2,5 лет они насиловали девочку, развращали ее, удовлетворяли половую страсть неестественным путем и снимали все это на видео, которое продавали в интернете.

Родители-извращенцы снимали квартиры в Днепропетровской области и Полтаве и там совершали преступные действия. Правоохранители сообщают о 63 эпизодах с участием несовершеннолетнего ребенка.

Обвинительный акт в отношении супругов уже направлен в суд. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 149 (торговля людьми), частью 4 статьи 152 (изнасилование малолетнего лица), частью 3 статьи 153 (сексуальное насилие), частью 2 статьи 156 (развращение малолетнего лица), частью 5 статьи 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографии) УК Украины. Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации, а ее родители - в СИЗО.

Как сообщал "Апостроф", в частном детском саду "Кияночка", который расположен в Соломенском районе Киева, изнасиловали воспитанницу. Однако родители девочки не верят показаниям собственного ребенка, утверждая, что слова их дочери об инциденте могут быть выдумкой.