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Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО, фото

воскресенье, 10 февраля 2019, 13:24
Фото: 93-я бригада\Facebook

В ночь на субботу, 9 февраля, ушел из жизни ветерана 93-й бригады Холодный Яр Виталий Здор.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook и публикуют его фото.

"Сегодня ночью не стало ветерана 93-й бригады Холодный Яр Виталия здоровы. Виталий смог перенести тяжелое ранение на "Зените" в ноябре 2015 года. Но, войну с онкозаболеванием воин, к сожалению, проиграл", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что похороны украинского военного пройдут в воскресенье, 10 февраля.

В сети тут же стали комментировать происшедшее.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Буковине простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера – Дмитрием Дарием. Также в Ивано-Франковске простились с разведчиком ВСУ, погибшим на Донбассе – Виталием Кузнецовым.

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