Под Одессой арестовали мужчину, который жестоко убил собственную дочь

Под Одессой арестовали мужчину, который совершил убийство своей дочери - матери троих малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, в понедельник, 11 февраля, суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры и взял под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве родной дочери.

"Во время ссоры отец зарезал ножом родную дочь. От 11 ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе подробности убийства.

Также известно, что преступник уже был судим за умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье на глазах у мальчика убили его мать. В частности, 24-летний парень-наркоман убил 42-летнюю мать, когда она отказалась дать ему деньги. Свидетелем трагедии стал младший 10-летний сын женщины, который и позвал на помощь.