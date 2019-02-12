Убийство Гандзюк: суд по Мангеру объявил перерыв, фото

В Шевченковском суде Киева началось заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Мангера Владислава, подозреваемому в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 27 (виды соучастия), пунктов 4, 6, 11, 12 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Во время заседания адвокаты Мангера заявили, что не успели ознакомится с материалами дела и попросили перенести суд. После этого судья принял решение о перерыве в заседании суда на 4 часа.



Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Как сообщал "Апостроф", председатель Областного совета Херсонской области Владислав Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк руководствуясь личной неприязнью к ней. Он нашел исполнителей и дал средства на преступление. В то же время Мангер уверял, что не убежит из страны из-за подозрения в организации убийства Гандзюк.