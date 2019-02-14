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В Ровно поймали главаря банды, который кошмарил целую область: фото

четверг, 14 февраля 2019, 11:42
Фото: Вячеслав Аброськин\Facebook

В среду, 13 февраля, в Ровно задержали главаря преступной группировки, которая действует на территории области последние восемь лет.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы МВД Вячеслав Аброськин.

"Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской области занималась вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение", - написал он.

Уточняется, что преступника задержали в тот момент, когда он вымогал 100 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине задержали главу и киллера крупной банды.

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