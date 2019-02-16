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На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы, фото с места ЧП

суббота, 16 февраля 2019, 19:38
Фото: Сергей Князев\Facebook

Во время разминирования боеприпасов неподалеку от поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер и трое полицейских получили ранения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook в субботу, 16 февраля.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки раздался взрыв", - рассказал он.

В итоге, в результате взрыва спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

Раненым полицейским была оказана первая медицинская помощь. Также на место ЧП направлена санавиация для эвакуации раненых.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о взрыве у боевиков на Донбассе.

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