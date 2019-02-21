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В оккупированном Донецке заметили наемников Путина

четверг, 21 февраля 2019, 15:26

Во временно оккупированном Донецке заметили российских наемников, которые засветились во время прохождения медосмотра.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

"Сегодня вновь прибывшая русня (3 *етуха) проходили медосмотр в 3-ой поликлинике. Передвигались пешком по навигатору", - говорится в одном из местных пабликов.

Пользователи тут же стали комментировать эту новость.

"От чого цим падлюкам вдома не сидиться? Приїхали на заробітки? Ну-ну, зароблять...", "От судимости, возможно, скрываются)", - комментируют они.

Как сообщал "Апостроф", в последнее время Россия посылает на оккупированный Донбасс алкоголиков и наркоманов, поэтому боевики ДНР прекращают набор наемников из РФ. Также России предрекли тотальный Донбасс. Кроме того, появились новые фото и видео танков Путина на Донбассе.

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