РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

09:58
В Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам: фото и видео
09:37
В США неожиданно умер известный комик
09:33
Что будет с гривной после выходных: курсы валют от НБУ
09:29
Названы фамилии погибших в ДТП под Луцком, устроенном экс-начальником полиции: фото
09:23
Австрийская компания на своей карте "отдала" Молдове часть Украины
08:57
Под Николаевом бойцовская собака насмерть загрызла девушку, сняв с нее скальп: фото и видео
08:28
В министерстве рассказали о ситуации в православной церкви
07:58
Растят врагов Украины: боевики опубликовали "праздничное" видео из детсада в Донецке
07:29
"Поздравили" с 23 февраля: офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе
06:32
В Украине четко пояснили, почему Россия с такой легкостью захватила Крым
05:37
Волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой
04:42
Морпехи ВСУ получили на передовую новую военную технику: фото
Все новости

Под Николаевом бойцовская собака насмерть загрызла девушку, сняв с нее скальп: фото и видео

суббота, 23 февраля 2019, 08:57

В Вознесенске, Николаевской области, мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку: от полученных ранений та скончалась.

Об этом сообщается в сюжете одного из украинских телеканалов.

27-летняя погибшая Евгения в тот день встретила своего бывшего парня Геннадия, который в состоянии алкогольного опьянения гулял со своим псом, рассказывает мать девушки Анжела Дони.

По словам соседей, мужчина выгуливает своего пса без намордника, а когда выпьет часто натравливает его на людей.

Как утверждают очевидцы, мужчина дал команду - "фас" и спустил собаку с поводка, после этого животное набросилось на девушку.

"Он просто сказал "фас" и спустил с поводка, тут собака начала грызть, тут и тут кровь. А дальше он развернулся и ушел, он был пьяный и девушка была пьяная", – рассказал сосед Дмитрий Сазонов.

Соседи вызвали на помощь пострадавшей бригаду "скорой" и полицейских.

"Девушка была в бессознательно состоянии", – рассказал Дмитрий Шаповалов, начальник Вознесенского отдела полиции.

В сознание пострадавшая так и не пришла – она умерла в больнице из-за острой кровопотери — собака сняла с девушки скальп.

"Острая кровопотеря, скальп был полностью снят, и множественные раны тела. Тело привезли уже такое, уходящее из жизни", – отметил Александр Дышловой, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Журналисты не застали Геннадия дома, но смогли увидеть ротвейлера-убийцу, который лютовал на цепи.

Владелец собаки после смерти девушки сбежал, однако полиция уже разыскала его и проводит допросы. Уголовное производство расследуют по статьям "умышленное убийство" и "оставление в опасности пострадавшей". Полиция также решает, что делать с собакой в дальнейшем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ирпене стаффордширский терьер неожиданно набросился на свою хозяйку и покусал ее, в результате чего женщине пришлось ампутировать кисти рук.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: