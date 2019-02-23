Под Николаевом бойцовская собака насмерть загрызла девушку, сняв с нее скальп: фото и видео

В Вознесенске, Николаевской области, мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку: от полученных ранений та скончалась.

Об этом сообщается в сюжете одного из украинских телеканалов.

27-летняя погибшая Евгения в тот день встретила своего бывшего парня Геннадия, который в состоянии алкогольного опьянения гулял со своим псом, рассказывает мать девушки Анжела Дони.

По словам соседей, мужчина выгуливает своего пса без намордника, а когда выпьет часто натравливает его на людей.

Как утверждают очевидцы, мужчина дал команду - "фас" и спустил собаку с поводка, после этого животное набросилось на девушку.

"Он просто сказал "фас" и спустил с поводка, тут собака начала грызть, тут и тут кровь. А дальше он развернулся и ушел, он был пьяный и девушка была пьяная", – рассказал сосед Дмитрий Сазонов.

Соседи вызвали на помощь пострадавшей бригаду "скорой" и полицейских.

"Девушка была в бессознательно состоянии", – рассказал Дмитрий Шаповалов, начальник Вознесенского отдела полиции.

В сознание пострадавшая так и не пришла – она умерла в больнице из-за острой кровопотери — собака сняла с девушки скальп.

"Острая кровопотеря, скальп был полностью снят, и множественные раны тела. Тело привезли уже такое, уходящее из жизни", – отметил Александр Дышловой, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Журналисты не застали Геннадия дома, но смогли увидеть ротвейлера-убийцу, который лютовал на цепи.

Владелец собаки после смерти девушки сбежал, однако полиция уже разыскала его и проводит допросы. Уголовное производство расследуют по статьям "умышленное убийство" и "оставление в опасности пострадавшей". Полиция также решает, что делать с собакой в дальнейшем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ирпене стаффордширский терьер неожиданно набросился на свою хозяйку и покусал ее, в результате чего женщине пришлось ампутировать кисти рук.