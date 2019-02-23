Стало известно о трагедии с ветераном АТО: опубликовано фото героя

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суббота, 23 февраля 2019, 17:09

17 февраля в городе Жмеринка Винницкой области похоронили ветерана АТО Игоря Саса, который покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "33 канал".

44-летнего демобилизованного бойца Игоря Саса нашли повешенным. "Говорят, что мужчина жаловался на постоянную головную боль...", - пишет ресурс.

Боец АТО до войны на Донбассе работал электриком. В 2014 году был одним из первых, кто пошел защищать Украину. Служил в 72 бригаде (Белая Церковь) водителем-механиком. Вместе с собратьями были под Свердловском, Амвросиевкой, Краснопартизанском, Марьяновкой...

"Прикрывали пограничников, поскольку они не были укомплектованы тяжелой техникой и не могли противостоять такому вторжению. Сначала все было спокойно, ведь могли дать достойный отпор", - рассказали знакомые покойного. - "А потом началось Зеленополье ... Боевики осуществляли выстрелы с расстояния более 15 км со стороны государственной границы с РФ. Техника подбитая, подкрепления не было. Игорь не раз вспоминал, как ему приходилось вывозить КамАЗом погибших, среди которых искал своих ребят. Когда вырвался чудом с того ада, в военной части Игоря пичкали успокаивающими таблетками, потому что руки дрожали. Домой приехал контуженным, с наполовину потерянным слухом".

Отмечают, что после войны Игорь долго молчал, а мертвый собратья "приходили" в нему во сне.

"Не хватало ему общения, поддержки, помощи. К сожалению, в Жмеринке так и не открыли реабилитационный центр для таких воинов, хотя их у нас много", - сказала депутат Жмеринского городского совета Ольга Пащук. - "Слышала, что недавно Игорь Сас был на лечении в Карпатах, позже - в медицинском учреждении. После выписки легче не стало. Родные постоянно были рядом и самого его не оставляли. А в то утро женщина с дочерью поехали покупать свадебное платье. К Игорю должна была прийти старенькая мама, но не успела. Застала его уже повешенным на перекладине".

В пресс-службе областной полиции сообщили, что 16 февраля в местное отделение поступило обращение о том, что в собственном доме нашли повешенным мужчину. Следов насильственной смерти не было, записки не оставил.

Следователи ждут заключения судебно-медицинской экспертизы. Открытое уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство".

Как сообщал "Апостроф", 15 октября под Винницей при странных обстоятельствах погиб военнослужащий 1988 года рождения.

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