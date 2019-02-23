Ядовитый алкоголь: в Индии от отравления умерли более 100 людей, видео

В Индии из-за отравления спиртными напитками погиб 131 человек.

Об этом сообщает издание The Quint.

Трагедия произошла в индийском штате Ассам в районе чайной плантации Халмира, где больее сотни людей отравились фальсифицированными спиртными напитками. 131 человек скончались, а также десятки людей были госпитализированы.

В связи с тем, что число погибших растет, правительство штата Ассам в субботу, 23 февраля, запретило производство вещества "лали гур". Правоохранители отправили алкоголь на анализ в лабораторию.

Отмечается, что вещество использовалось для кормления коров, однако индусы стали использовать его для производства контрафактного спиртного.

Как сообщал "Апостроф", в детском саду и школе в Киевской области отравилось 37 детей и 2 взрослых.