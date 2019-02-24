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Под Киевом произошла стрельба на заправке: нападавший скрылся

воскресенье, 24 февраля 2019, 14:32

В воскресенье утром, 24 февраля, на заправке под Киевом произошла стрельба.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился в селе Стоянка Киевской области на парковке возле заправки KLO. Там между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в перестрелку. В результате происшествия пострадал один человек, а нападавший, сделав несколько выстрелов, скрылся с места события.

На месте работали сотрудники лаборатории, следственно-оперативной группы и патрульной полиции. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

"Сотрудники полиции отказались давать какие-либо комментарии, однако подтвердили, что стрельба была, и что пострадал человек. Состояние потерпевшего на данный момент неизвестно. Причину конфликта и личность нападавшего предстоит установить следствию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в городе Белозерское Донецкой области пожилой мужчина оружием угрожал мэру населенного пункта.

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