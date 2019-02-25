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​Экс-главарь ДНР признался, как грабил Донбасс под крики о войне

понедельник, 25 февраля 2019, 05:41

Экс-главарь так называемой ДНР Александр Ходаковский рассказал, как его подчиненные мародерствовали во время оккупации на Донбассе.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Ходаковский пишет, как занимался "экспроприациями" у тех жителей Донбасса, которых якобы защищал. И объясняет это спецификой "смутного времени", которое сам же и устроил. Сначала разожгли войну, орали "Донбасс, вставай", а потом принялись его грабить, объясняя тем, что "война"", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии.

"Ну да, легче всего списать марадерство обдраченцев-освободителей на смутное время", в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", Ходаковский заявил, что боевики "воюют" не за "русский язык", хотя ранее оккупанты утверждали, что "воюют" именно поэтому.

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