Уже готовятся к ядерному параду: в сети показали фото мощного оружия в Москве

В ночь на вторник, 26 февраля, механизированная колонна ракетных комплексов "Ярс" проехала по московской кольцевой автодороге (МКАД).

Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что проехав 400 километров, военная колонна направилась в подмосковное Алабино. Оказалось, что пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыли в Москву в рамках подготовки к Параду Победы.

"Колонна прибыла из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади", - сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как Россия перебрасывает военную технику к границе с Украиной.