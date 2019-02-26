Уже готовятся к ядерному параду: в сети показали фото мощного оружия в Москве

В ночь на вторник, 26 февраля, механизированная колонна ракетных комплексов "Ярс" проехала по московской кольцевой автодороге (МКАД).
Об этом сообщают росСМИ.
Уточняется, что проехав 400 километров, военная колонна направилась в подмосковное Алабино. Оказалось, что пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыли в Москву в рамках подготовки к Параду Победы.
"Колонна прибыла из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади", - сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как Россия перебрасывает военную технику к границе с Украиной.