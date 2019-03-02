Громкое убийство с сожжением живьем во времена Януковича: появились новые данные по одному из нелюдей

Евгений Краснощек, приговоренный к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Оксаны Макар, подал в суд заявление о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

19 февраля суд принял решение на период рассмотрения заявления осужденного о пересмотре перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии № 31 в Николаевский следственный изолятор.

О подробностях заявления осужденного в документе не говорится.

Напомним, в ночь на на 10 марта 2012 года Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась. Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Краснощека приговорили к пожизненному заключению, а Присяжнюка и Погосяна к 15 и 14 годам тюрьмы соответственно.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Енакиево Донецкой области боевики так называемой ДНР изнасиловали и убили 14-летнюю девочку.