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Под Харьковом из-за отца погиб 7-летний мальчик: фото и детали жуткой истории

суббота, 02 марта 2019, 15:24

В пятницу, 1 марта, в Харьковской области из-за наказания отца погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в пгт Шевченково, там в доме обнаружили тело маленького мальчика. Вызов на линию полиции поступил 1 марта в 13:06.

На месте происшествия правоохранители увидели тело 7-летнего ребенка с телесными повреждениями. Установлено, что он проживал в доме с 28-летней матерью, 35-летним отцом и 8-летней сестрой. Сама же семья состоит на учете в службе по делам семьи и молодежи.

Позже стало известно, что 24 февраля, когда вся семья находилась дома, дети баловались и не слушались родителей. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара ребенок упал и ударился головой о железную стойку кровати, которая находилась в детской комнате. После этого мальчик начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, однако ребенок скончался. Ранее к медикам родители не обращались.

По информации полиции, в 2015 году 35-летний мужчина был условно осужден приговором Шевченковского районного суда Харьковской области по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

По данному делу мужчине вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожской области мужчина в нетрезвом состоянии убил табуретом трехлетнего ребенка после конфликта с квартирантами.

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