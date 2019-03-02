Под Ровно разгорелся врачебный скандал из-за смерти младенца в утробе матери: видео

В Ровенской области разгорелся скандал из-за смерти младенца, родители которого обвиняют в ЧП медиков.

Об этом сообщает ТСН.

Так, по словам семьи, беременная Елена Ягодка обратилась со схватками, врачи сказали, что рожать на 37-й неделе рано, и двое суток пытались их прекратить. В итоге, ребенок умер.

Как утверждает супруг роженицы, схватки у Елены начались внезапно, но в Острожском роддоме сказали, что вес ребенка еще мал, и рожать рано. Поэтому врачи решили приостановить схватки, назначив двое суток капельниц и уколов. Елена говорит, выполняла все указания заведующей роддома, но это не помогло.

В этой семье это должен был быть второй ребенок. Первый ребенок у супругов родился, когда женщине было 20 лет. Второго ребенка пришлось ждать целых 8 лет. Беременность проходила хорошо и они уже выбрали имя - Ева.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске также разгорелся врачебный скандал из-за смерти 3-летнего ребенка.