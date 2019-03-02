СБУ задержала военного и его "коллег" за продажу взрывчатки на полигоне: фото

В субботу, 2 марта, Служба безопасности Украины в Ровненской области разоблачила группу лиц, которые занимались сбытом взрывчатки на полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленниками оказались двое гражданских лиц и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей. Они продавали взрывчатые вещества, используемые при утилизации боеприпасов.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать военного на Ровенском полигоне с поличным, когда он сбывал более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов. По данным СБУ , всего они реализовали около 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов.

Во время следственных действий в помещении военного правоохранители изъяли также две гранаты РГД-5 с запалами и более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас следователи продолжают процессуальные действия в отношении его сообщников.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улицу Архитектора Вербицкого в автомобиле обнаружили взрывчатку.