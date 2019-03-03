Под Одессой произошло хладнокровное убийство

В Ширяевском районе Одесской области в собственном доме застрелили супружескую пару.

Об этом пишут "Факты".

По данным информированного источника в полиции, тело 51-летнего хозяина с огнестрельным ранением в спину обнаружили в летней кухне. Его 49-летнюю супругу с аналогичным смертельным ранением нашли в одной из жилых комнат.

По предварительным сведениям, орудием убийства стало гладкоствольное охотничье ружье. Из дома, где совершено кровавое преступление, ничего не исчезло.

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе на поселке Котовского мужчина застрелил пожилую женщину и ее внука, забрав у них банковские карты и телефоны.