Под Житомиром четыре человека скончались от алкоголя: подробности трагедии

В пятницу, 1 марта, полицейские нашли в доме в Житомирской области тела четырех мужчин, которые отравились алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Коростышев. На линию правоохранителей поступил звонок местной жительницы о потере связи с братом. Заявительница рассказала полицейским, что в течение четырех дней в доме ее 47-летнего брата горит свет, но он не отвечает на телефонные звонки.

Полицейские выехали на место, чтобы проверить информацию. Во время осмотра в одной из комнат дома были обнаружены тела четырех мужчин, среди них и брат заявительницы.

В полиции установили, что все мужчины были местными жителями, неработающими - 1968, 1965 и 1983 годов рождения. На их телах видимых телесных повреждений не было обнаружено.

"Полицейские экспертно-криминалистической лаборатории провели осмотр и зафиксировали все обстоятельства на месте происшествия. В частности, входные двери в дом были закрыты изнутри, следов проникновения в помещение другим путем не обнаружено. Обстановка в комнате, где нашли умерших, указывала на их совместный ужин с употреблением алкоголя", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается установка всех обстоятельств. Согласно зафиксированных в ходе осмотра тел признаков вероятной причиной смерти может быть отравление неизвестным веществом. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Аулах Днепропетровской области пять человек умерли из-за отравления угарным газом или алкоголем.