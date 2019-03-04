В Виннице мошенница-гадалка стала миллионершей: подробности

Ушлая аферистка выманила у наивной жительницы Винницы несколько миллионов гривен якобы за "снятие порчи".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"Подозреваемая в ноябре 2018 мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась 51-летняя женщина. На данный момент обвинительный акт уже направлен в Винницкий городской суд. Мошеннице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе задержали банду мошенников, которые обманули горожан почти на 700 тысяч гривен, - злоумышленники предлагали "акции на специальные купоны", после чего выманивали все деньги прямо дома или на улице.