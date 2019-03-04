РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

23:28
Ряженка и студенты: польский историк поделился интересным рассказом об Украине
23:15
Пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине: видео
22:59
Во Львове погиб нацгвардеец: стали известны детали жуткого происшествия
22:42
В Виннице мошенница-гадалка стала миллионершей: подробности
22:20
В США приняли новое решение по санкциям против России
22:15
Скандальный форвард восхитил сеть оригинальным празднованием гола: опубликовано видео
21:59
Мышьяк и фосфор: в прокуратуре раскрыли шокирующие подробности экологической катастрофы в Крыму
21:35
В Киеве банда подростков ограбила онкобольных детей: опубликованы фото
21:30
Сегодня сожгли, завтра отрежут: у российского футболиста-дебошира возникли серьезные проблемы в СИЗО
21:10
Тимошенко собирается проводить реформы с первых дней после выборов
21:07
В сети показали фото женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе
20:42
В центре Киева не разминулись элитные автомобили: фото и видео "мажорного" ДТП
Все новости

В Виннице мошенница-гадалка стала миллионершей: подробности

понедельник, 04 марта 2019, 22:42

Ушлая аферистка выманила у наивной жительницы Винницы несколько миллионов гривен якобы за "снятие порчи".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"Подозреваемая в ноябре 2018 мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась 51-летняя женщина. На данный момент обвинительный акт уже направлен в Винницкий городской суд. Мошеннице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе задержали банду мошенников, которые обманули горожан почти на 700 тысяч гривен, - злоумышленники предлагали "акции на специальные купоны", после чего выманивали все деньги прямо дома или на улице.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: