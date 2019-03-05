Посол США требует уволить оскандалившегося украинского чиновника

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что украинское руководство должно уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

На такой шаг власти страны должны пойти из-за того, что он "был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым о том, как избежать ответственности", сообщает пресс-служба посольства.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - сказала посол.

В марте 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП, который, по их мнению, совершил дисциплинарные нарушения. Жалоба поступила после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Холодницкий подстрекал свидетеля к даче неправдивых показаний, а также предупреждал подозреваемых о предстоящих обысках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение не лишать Холодницкого статуса прокурора.