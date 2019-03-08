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СБУ на заметку: в Крым с концертами собралась известная российская актриса

пятница, 08 марта 2019, 16:19

Стало известно о гастрольном туре в Крым известной российской актрисы Чулпан Хаматовой.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Гастрольный список СБУ Чулпан НАДА?", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Она же татарка!!!", "Мать русская, отец таджик. Если чо", "Берем! В Миротворце места еще много!", - пишут комментаторы.

К слову, на сайте "Миротворца" актриса пока не числится.

Напомним, Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, народная артистка России. За свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в кино и около 30 в театре. Сегодня она одна из самых востребованных актрис в России.

Как сообщал "Апостроф", государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ сериала "Сваты" в Украине после того, как российский актер Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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