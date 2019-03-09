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Сейчас даже маму называет по отчеству: стало известно о жутком случае в тюрьме с героем АТО

суббота, 09 марта 2019, 13:18

В Бердянске (Запорожская область) произошел вопиющий случай в местной колонии: был изнасилован заключенный, который оказался участником АТО. После ЧП мужчина хотел лишить себя жизни.

Об этом рассказал глава ОО "Майдан - Общественный контроль" Виктор Колбанцев.

"Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден "За мужество". А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи - мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем", - поделился деталями он.

Он добавил, что молодого человека изнасиловал заключенный по отмашке кого-то из администрации колонии.

На данный момент в случившемся разбираются в Генпрокуратуре, Нацполиции и Министерстве юстиции, куда родные парня обратились после произошедшего. Также вопиющий инцидент находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном заключенный перерезал себе горло из-за избиения конвоиров.

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