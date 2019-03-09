В России у воинской части прогремел взрыв

В пятницу, 9 марта, у воинской части под Петербургом (Россия) взорвался фонарь-снаряд, начиненный гайками.

Об этом сообщает российское СМИ "Фонтанка".

Инцидент произошел в деревне Ваганово в 20 метрах от КПП воинской части 28036. Взрывоопасная находка попалась военнослужащему. Он заметил валяющийся фонарь и отбросил его в сторону. Через несколько секунд услышал хлопок - металлический корпус устройства взорвался. В результате инцидента никто не пострадал.

"Подозрительную находку исследовали взрывотехники из ФСБ. Корпус фонаря был начинен гайками, детонация подведена к кнопке включения. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 ноября прошлого года на контрольно-пропускном пункте в столице республики Чечня, Грозном, (РФ) произошел самоподрыв смертницы.