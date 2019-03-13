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Под Черкассами бандит ради денег убил пенсионеров: подробности трагедии

среда, 13 марта 2019, 10:01
Фото: Вячеслав Аброськин\Facebook

Во вторник, 12 марта, под Черкассами произошло жуткое убийство: грабитель лишил жизни семью пенсионеров.

Об этом сообщил в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"После 21.00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием, требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших и уже будучи тяжело раненым мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение", - рассказал он.

При этом, уже в больнице и мужчина, и женщина скончались. Аброськин отметил, что у пенсионеров в селе имелись два магазина. Но грабитель, убив двух людей, скрылся с места преступления без денежной наживы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе убили и обезглавили женщину-предпринимателя.

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