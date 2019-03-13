В Киеве иностранец совершил харакири в суде

Гражданин Молдовы, которого обвиняют в покушении на убийство, порезал себе живот в зале заседания Киево-Святошинского суда.

Об этом сообщает LB.ua.

Уточняется, что инцидент произошел во время заседания суда по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Таким образом он пытался сорвать судебное заседание, где планировалось продолжить ему меру пресечения", - сообщили в суде.

Отмечается, что подозреваемого доставили в больницу, серьезных повреждений он не получил.

Добавим, что подсудимого обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении. Дело рассматривается по сути в Киево-Святошинском суде. По делу проходят три человека. Во время инцидента в камере для подсудимых в зале суда было два подсудимых. Третий принимал участие в заседании по видеосвязи с Одесского СИЗО.

Суд продлил им меру пресечения до 11 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе солдат Нацгвардии совершил самоубийство в суде.