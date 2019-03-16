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Родила и бросила: украинского ребенка вернули из России и ищут семью

суббота, 16 марта 2019, 14:33

Годовалый Саша, которого мать-украинка родила и оставила в роддоме Москвы, вернулся домой. Несколько месяцев его возвращением занимались Одесская областная служба по делам детей, полиция и посольство Украины.

Об этом в своем Facebook написал глава области Максим Степанов.

"Если от ребенка отказалась мама, то кто сказал, что должны отказаться и мы? Несколько месяцев работы, и сегодня мальчик дома! Пока - в одесском детском доме, но мы уже ищем Саши новую семью, в которой он обязательно будет счастлив", - отметил Степанов на своей странице.

Женщина приехала в Россию в 2018 году. Там в роддоме родила малыша. А потом сказала врачам, что поедет в посольство восстанавливать документы. За ребенком женщина так и не вернулась.

Тогда органы опеки идентифицировали, что мать имеет украинское гражданство, поэтому и малыш тоже. Несколько месяцев длился поиск родственников по месту регистрации матери, которые могли бы забрать ребенка. А когда все поиски оказались безрезультатными, было организовано возвращение ребенка на родину.

Сейчас Саша находится в одесском доме ребенка. Малыш совершенно здоров, легко адаптировался и за ним хорошо ухаживают.

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