Под Одессой нашли повешенным маленького ребенка: детали трагедии

В Одесской области в квартире нашли повешенным 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Трагедия произошла в городе Белгород-Днестровский. Ребенка висящего в петле нашла в квартире его мать.

"О смерти ребенка в полицию сообщили медицинские работники, которых мать-одиночка вызвала на помощь единственному сыну. К сожалению, врачи были бессильны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, происшествие произошло, когда женщина ненадолго вышла в магазин, оставив сына дома одного. По ее словам, ребенок и ранее высказывался о том, что не желает жить.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой "самоубийство").

Обстоятельства гибели ребенка будут выясняться в ходе следствия. Назначен ряд экспертиз, в частности – судебно-медицинская, которая установит причины смерти мальчика.

В полиции также отметили, что данная семья не состояла на учете ни в правоохранительных органах, ни в службе по делам детей. По месту жительства характеризуется посредственно, информация о конфликтах в семье в полицию не поступала.

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