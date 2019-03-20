Боевики ЛНР передали Украине более полусотни человек: опубликованы фото

20 марта на Донбассе с временно оккупированной территории передали 60 заключенных, которые продолжат отбывать наказание на подконтрольной украинской власти территории.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Среди этих 60 человек четверо более 9 лет находились в пенитенциарных учреждениях без решения суда. Таким образом, их вина не была доказана в законном порядке.

По словам Денисовой, в конце апреля она совершит новый визит в Луганскую область с целью забрать еще 60 заключенных.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский политзаключенный в России, 19-летний Павел Гриб опубликовал письмо, в котором описал свою жизнь в СИЗО и состояние здоровья.