Похитил и сбросил с крыши: под Николаевом произошло страшное ЧП со школьницей

В четверг, 21 марта, в Николаевской области 16-летняя школьница упала с крыши заброшенного здания.

Об этом сообщает местный ресурс "Новости N".

Инцидент произошел в селе Гурьевка Новоодесского района. Там девушка упала с крыши трехэтажного заброшенного лагеря. В результате инцидента местная жительница получила травмы туловища и ее госпитализировали.

Известно, что на крыше ученица находилась вместе с одноклассницей. Полицейские уже пообщались с подругой пострадавшей девушки и из ее рассказа узнали, что к заброшенному зданию они пришли вдвоем, а потом к девушкам присоединился еще и их товарищ. Подростки утверждают, что отвлеклись и не видели как девочка упала

По данным ресурса "Новости N", девушка, которая пострадала, позже рассказала о случившемся родственникам. Школьница поделилась, что ее якобы похитили неизвестные и сбросили с крыши.

Как выяснилось в дальнейшем, эту историю она придумала, чтобы избежать ссоры с опекуном из-за прогулов в школе, а на самом деле школьница упала на землю по собственной неосторожности, когда у нее закружилась голова.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" и проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 31 августа в Днепре 16-летняя девушка и парень 18 лет совершили самоубийство, выпрыгнув из окна 8 этажа. По предварительной информации, они выпрыгнули из апартаментов торгового центра Мост-Сити.