РУС. | УКР.

пятница, 22 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 марта

13:55
Без Ярмоленко, но с бразильцами: кто сразится за Украину в футбольной битве с Португалией
13:46
Похитил и сбросил с крыши: под Николаевом произошло страшное ЧП со школьницей
13:40
С сумочкой за 100 тысяч долларов: Дженнифер Лопес удивила образом на шопинге с дочерью
13:26
СМИ узнали о планах Ryanair начать полеты еще в один украинский город
13:25
И снова снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на день метеоролога
13:24
В Бердичеве "тяжелый ребенок" избил школьника до реанимации: подробности скандала
13:16
Радикальные меры Ляшко вынудили Гройсмана рассчитаться с долгами - Карасев
13:10
Португалия - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
12:55
Названо имя дебютного соперника Усика в супертяжелом весе: где и когда пройдет бой
12:55
По стопам Кейт Миддлтон: стало известно, где появится на свет наследник принца Гарри
12:53
В Крыму женщина, задавившая кота на тротуаре, написала заявление о порче авто
12:51
​В Москве появился громадный баннер с украинским узником Кремля: фото
Все новости

Похитил и сбросил с крыши: под Николаевом произошло страшное ЧП со школьницей

пятница, 22 марта 2019, 13:46

В четверг, 21 марта, в Николаевской области 16-летняя школьница упала с крыши заброшенного здания.

Об этом сообщает местный ресурс "Новости N".

Инцидент произошел в селе Гурьевка Новоодесского района. Там девушка упала с крыши трехэтажного заброшенного лагеря. В результате инцидента местная жительница получила травмы туловища и ее госпитализировали.

Известно, что на крыше ученица находилась вместе с одноклассницей. Полицейские уже пообщались с подругой пострадавшей девушки и из ее рассказа узнали, что к заброшенному зданию они пришли вдвоем, а потом к девушкам присоединился еще и их товарищ. Подростки утверждают, что отвлеклись и не видели как девочка упала

По данным ресурса "Новости N", девушка, которая пострадала, позже рассказала о случившемся родственникам. Школьница поделилась, что ее якобы похитили неизвестные и сбросили с крыши.

Как выяснилось в дальнейшем, эту историю она придумала, чтобы избежать ссоры с опекуном из-за прогулов в школе, а на самом деле школьница упала на землю по собственной неосторожности, когда у нее закружилась голова.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" и проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 31 августа в Днепре 16-летняя девушка и парень 18 лет совершили самоубийство, выпрыгнув из окна 8 этажа. По предварительной информации, они выпрыгнули из апартаментов торгового центра Мост-Сити.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: