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В США закончили расследование о возможном сговоре Трампа с Россией

воскресенье, 24 марта 2019, 22:44

Президент США Дональд Трамп не вел тайных переговоров с Россией во время избирательной кампании 2016 года.

По информации западных СМИ, такое заявление сделал спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование обстоятельств российского вмешательства в американские выборы.

"В докладе не делается вывода, что президент совершил преступление, однако доклад не оправдывает его", - говорится в решении спецкомитета.

В ходе расследование следствие не обнаружило ни одного гражданина США или представителя штаба Трампа, который сотрудничал бы с российской стороной. При этом говорится, что Россия все же пыталась влиять на итоги выборов при помощи Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина ("повара Путин") и хакерские атаки.

Отметим, что сам Трамп с самого начала называл расследование "охотой на ведьм".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американское ФБР с июля 2017 года следило за Майклом Коэном, бывшим адвокатом президента страны Дональда Трампа.

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