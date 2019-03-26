Названы странности в гибели в Киеве участника АТО, подозреваемого в громком убийстве

Стали известны странные обстоятельства гибели 27-летнего Луана Кингисеппа ("Лука"), который был вторым подозреваемым по делу об исчезновении водителя Audi Тараса Познякова.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Отмечают, что у "Луки" были связи в правоохранительных органах. Это подтверждает то, что полиция никак не могла его задержать.

"Как ни странно, но никому не удавалось задержать второго преступника Луана Кингисеппа. Только оперативники собирались его где-то брать, он бесследно исчезал", - говорится в сообщении.

Также подчеркивают, что смерть Кингисеппе выглядит довольно странной.

"По некоторым данным, после взрыва в киевской квартире оттуда выбежала девушка. Официальная версия гибели Кингисеппа - неосторожное обращение с взрывным устройством. Человек, который был в зоне АТО, имел оружие и явно умел обращаться с взрывными устройствами, так нелепо погиб", - пишут в издании.

Смерть "Луки" заострила тот факт, что теперь нет возможности взять у него показания о местонахождении водителя Тараса Познякова, который исчез, когда взял пассажиров через сервис BlaBlaCar.

Один из сослуживцев "Луки" и "Тоф" (Дмитрий Голуб - второй пассажир и подозреваемый в деле - ред.) рассказали, что они не верят в случайную смерть Кингисеппа: "Он опытный боец. Оба они участвовали в боях за Карловку, Пески, Степановку. Он не мог случайно подорваться".

Как сказал их сослуживец, на Майдане "Лука" одним из первых шел в бой с "Беркутом" в феврале 2014 года. После Майдана он с "Тофом" отправились в Закарпатье, а оттуда на восток. "В бою на "Тофа" можно было положиться, и на "Луку" тоже. Но одно дело бой, а вот в жизни они были тоже агрессивными, они всегда искали что-то отобрать, отжать. У них всегда была жажда легких денег", - подчеркнул бывший военный. Также по его словам, оба они были заклятыми "нациками".

Как сообщал "Апостроф", отец водителя Тараса Познякова, который пропал вместе с попутчиками, воспользовавшимися сервисом BlaBlaCar, объявил награду тому, кто поможет найти сына.