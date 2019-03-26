РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

14:58
В конце марта в Киеве снова пошел снег: опубликовано видео
14:48
"Авангард" Бахматюка возглавил ТОП-9 украинских компаний-экспортеров куриного яйца
14:45
Были мысли, чтобы уйти из жизни: Гайтана призналась, почему покинула шоу-бизнес
14:39
Скорость была более 200 км/час: появились новые версии гибели в Одессе детей известных бизнесменов
14:38
Названы странности в гибели в Киеве участника АТО, подозреваемого в громком убийстве
14:37
Нардеп указал на снятие Украиной санкций с ряда российских компаний
14:32
Скандал с натурализацией бразильца в сборной Украины: появились новые детали
14:27
Сколько украинцы будут отдыхать в апреле: календарь праздников
14:26
Известный украинский боксер проведет защиту титула: назван соперник
13:58
В сети сравнили украинский "Антонов" с самолетами Boeing и Airbus: опубликована яркая фотожаба
13:52
Вдова Караченцова экстренно госпитализирована в Москве
13:40
Тина Кароль очаровала внешним видом в эффектном наряде за 39 тысяч гривен
Все новости

Названы странности в гибели в Киеве участника АТО, подозреваемого в громком убийстве

вторник, 26 марта 2019, 14:38

Стали известны странные обстоятельства гибели 27-летнего Луана Кингисеппа ("Лука"), который был вторым подозреваемым по делу об исчезновении водителя Audi Тараса Познякова.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Отмечают, что у "Луки" были связи в правоохранительных органах. Это подтверждает то, что полиция никак не могла его задержать.

"Как ни странно, но никому не удавалось задержать второго преступника Луана Кингисеппа. Только оперативники собирались его где-то брать, он бесследно исчезал", - говорится в сообщении.

Также подчеркивают, что смерть Кингисеппе выглядит довольно странной.

"По некоторым данным, после взрыва в киевской квартире оттуда выбежала девушка. Официальная версия гибели Кингисеппа - неосторожное обращение с взрывным устройством. Человек, который был в зоне АТО, имел оружие и явно умел обращаться с взрывными устройствами, так нелепо погиб", - пишут в издании.

Смерть "Луки" заострила тот факт, что теперь нет возможности взять у него показания о местонахождении водителя Тараса Познякова, который исчез, когда взял пассажиров через сервис BlaBlaCar.

Один из сослуживцев "Луки" и "Тоф" (Дмитрий Голуб - второй пассажир и подозреваемый в деле - ред.) рассказали, что они не верят в случайную смерть Кингисеппа: "Он опытный боец. Оба они участвовали в боях за Карловку, Пески, Степановку. Он не мог случайно подорваться".

Как сказал их сослуживец, на Майдане "Лука" одним из первых шел в бой с "Беркутом" в феврале 2014 года. После Майдана он с "Тофом" отправились в Закарпатье, а оттуда на восток. "В бою на "Тофа" можно было положиться, и на "Луку" тоже. Но одно дело бой, а вот в жизни они были тоже агрессивными, они всегда искали что-то отобрать, отжать. У них всегда была жажда легких денег", - подчеркнул бывший военный. Также по его словам, оба они были заклятыми "нациками".

Как сообщал "Апостроф", отец водителя Тараса Познякова, который пропал вместе с попутчиками, воспользовавшимися сервисом BlaBlaCar, объявил награду тому, кто поможет найти сына.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: