Под Киевом с подъемным краном произошло смертельное ЧП: опубликовано фото

Во вторник, 26 марта, в Киевской области произошла страшная смертельная трагедия с подъемным краном - человек упал с высоты.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился в городе Борисполь по адресу улица Киевский шлях, 89. Там человек свалился с люльки подъемного крана. Мужчина упал с высоты 6 этажа. Отмечают, что смерть человека наступила мгновенно.

На месте работают врачи скорой медицинской помощи и полиция. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошла массовая авария из-за которой центр города сковали пробки. В машине автокрана отказали тормоза и она влетела в 18 авто.

Позже в сети появилось видео где запечатлели момент, когда автокран сбивает автомобили.