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Под Запорожьем родители "залечили" маленькую дочь до состояния комы: врачи раскрыли детали истории

вторник, 26 марта 2019, 09:34

В воскресенье, 24 марта, в больницу Мелитополя поступил ребенок в тяжелом состоянии, которого родители пытались лечить дома.

Об этом сообщает ресурс Ria-m.tv.

Как рассказали медики, девочка, которой 5,5 лет, поступила в инфекционную больницу с отеком мозга. Накануне у ребенка повысилась температура и началась рвота. Родители сделали вывод, что это отравление и попытались в домашних условиях промыть желудок, однако ребенку стало только хуже.

Родители малышки утверждают, что симптомы начались ни с того, ни с сего. Продуктов сомнительного качества ребенку не давали.

В мелитопольской инфекционной больнице она пробыла меньше суток, после чего маленькую пациентку транспортировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас за ее жизнь борются областные доктора.

По данным издание "Интерфакс-Украина", при поступлении в стационар у ребенка были судороги, потеря сознания, после чего она впала в кому. Первоначальный диагноз - подозрение на менингит - не подтвердился.

Отмечают, что накануне девочка выпила около 6 литров воды. Медики рассказали, что причиной отека мозга и последующего коматозного состояния ребенка могло стать именно это.

По словам врачей больницы в Запорожской области, на данный момент у маленькой пациентки появилась положительная динамика.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом поймали педофила, который издевался над 8-летней девочкой.

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