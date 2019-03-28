Секс-скандал с топ-чиновником МВД: суд вынес приговор "орлу" Гелетея

В Киеве был вынесен первый приговор по делу о секс-скандале с замначальником департамента Нацполии Александром Варченко.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Владимир Бойко.

В частности Подольский районный суд признал капитана Управления государственной охраны из 1 отдела 4 Службы Департамента оперативного обеспечения охраны УГО виновным в том, что он продавал группе "черных пиарщиков" Владимира Петрова информацию о владельцах автомобилей и местонахождение машин.

Также Бойко приводит расценки на конфиденциальную информацию, которые действовали в ведомстве.

Напомним, в начале ноября 2018 года в сети разгорелся скандал из-за серьезных обвинений киевской студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Сам полицейский опроверг обвинения. Позже девушка призналась, что за использование ее страницы для публикации обвинений ей заплатили.

Как сообщал "Апостроф", 29 ноября правоохранительные органы задержали Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Также в домах всех подозреваемых по делу прошли обыски.