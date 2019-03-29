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Нардеп рассказал о задержании преступника, которые украл квартиру у пенсионерки: фото
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Нардеп рассказал о задержании преступника, которые украл квартиру у пенсионерки: фото

пятница, 29 марта 2019, 15:59

Народный депутат Александр Грановский сообщил о том, что преступник, который реализовал мошенническую схему по завладению квартирой киевской пенсионерки Клавдии Дунаевской - задержан и находится в следственном изоляторе.

Об этом Грановский написал на своей странице в Facebook.

История с украденной квартирой продолжается с августа прошлого года. Тогда Грановский подробно описывал схему: пенсионерку Дунаевскую избивали, после чего провели несколько юридических махинаций, переоформив имущество. В конечном итоге, квартира была продана третьим лицам.

"В свое время ко мне обратился внук пенсионерки Анзори Джикия и попросил помочь. Несколько месяцев тому я подробно описывал эту ситуацию и пообещал приложить максимальные усилия с целью вернуть украденное имущество пенсионерке. Ужас этой, казалось бы, рядовой, с точки зрения уголовного процесса и статистки, ситуации ещё и в том заключался, что бабушку несколько раз жестоко избили", - пишет народный избранник.

Пострадавшие не единожды обращались в правоохранительные органы. Но следователи не находил состава преступления для внесения дела в Единый реестр досудебных расследований.

Только сейчас дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Мошенник по фамилии Бекрешов был задержан и находится в изоляторе.

"Если кто-то, кто пострадал от действий этого человека, узнает его по фотографии, проинформируйте или прокуратуру Киева, или полицейских. Я не могу исключать, что на его совести не только одна кража квартиры. В ходе реализации преступной схемы, в результате которой у бабушки отобрали имущество, этот негодяй получил по поддельной доверенности все необходимые для оформления договора документы", - предупреждает народный депутат.

Также Грановский пишет, что, к сожалению, мошенники часто сотрудничают с правоохранителями.

"Вы скажите, что дело мелковатое и тратить время следует на проблемы более государственные. Но нет, чаще всего одна группа мошенников, промышляющая таким ремеслом, замешана в сотнях подобных преступлений. Установить бандитов очень и очень трудно, к сожалению, они часто находят взаимопонимание с правоохранителями. Впрочем, надо отдать должное, не в этот раз", - комментирует Грановский.

Депутат пишет, что следователи и прокуроры продолжают разыскивать женщину, услугами которой воспользовались бандиты, чтобы оформить документы у нотариуса.

"Но я уверен, что и она скоро будет найдена", - отметил депутат.

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