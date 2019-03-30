В Украине указали на необычное поведение Кремля перед президентскими выборами

Россия активно вмешивается в выборы президента Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт Алексей Арестович.

"Они прекрасно понимают, что если сейчас очень сильно ругать Порошенко, то это значит поддерживать его. Поддержать кого-то из кандидатов явно, значит - потопить кандидата в глазах патриотической части публики. Поэтому их лучшая стратегия - не вмешиваться. Они вмешиваются негласными средствами, финансовой поддержкой тех или иных кандидатов, кибератаками на ЦИК.

У них тут такое количество товарищей, которые за них сделают всю работу, начиная с президентских выборов и заканчивая парламентскими, что только не надо мешать. Сиди и жди результатов", - сказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа":"Украина не сможет разорвать отношения с Россией 50-60 лет - Алексей Арестович.