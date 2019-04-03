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Идеолога боевиков ДНР выдворили из Беларуси в Украину: видео и подробности

среда, 03 апреля 2019, 22:40

Украинские пограничники задержали ночью, 3 апреля, на границе с Беларусью бывшего сотрудника "МГБ ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, ночью на территорию Украины якобы за совершение административного правонарушения на территории Беларуси правоохранители выслали гражданина Украины. При этом белорусские пограничники запретили ему въезд на территорию страны сроком на 10 лет.

"Однако в ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий оперативники Госпогранслужбы выяснили, что в 2014 году этот гражданин прибыл в г. Донецк, пересекая границу с РФ и вступил в ряды пророссийских сепаратистов. Согласно баз данных сайта Миротворец, мужчина был заместителем командира НВФ "Восток", возглавляемым Александром Ходаковским, и сотрудником т. н. "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Но потом он выехал в Беларусь через территорию России. Там он попытался устроиться на работу в Беларуси и разместил объявление в интернете. При этом, в резюме он указал свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона "Восток" по особо важным делам. Этим, он собственно и заинтересовал работников МВД Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Киева "развернули" россиянина с георгиевской лентой.

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