РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

3 апреля

08:33
Во Львове за крупную взятку арестован директор скандальной мусорной свалки: видео
08:00
В центре Киева устроили вооруженные разборки из-за квартиры: есть жертва, фото
08:00
Всемирный день вечеринки и именины Владимира и Кирилла: какой праздник 3 апреля
07:27
Убийство Гандзюк: суд в Киеве разозлил сеть решением по Мангеру
07:20
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 99,8% - Зеленский побеждает (обновляется)
07:16
Месть за "Ведьму" и "Деда": украинский бойцы устроили боевикам кровавую ответку на Донбассе
06:54
В Киеве Toyoyta на скорости влетела в попавшие в ДТП авто: фото и видео
06:30
Гороскоп на 3 апреля: Водолеи могут сменить работу, а Рыб ждут неприятные встречи
06:22
В поисках волшебной палочки: известный журналист объяснил результаты выборов
05:32
В центре Киева археологи раскопали интересные находки: опубликовано фото
04:29
Офицер ВСУ показал фото мартовской "бригады 200" боевиков на Донбассе
03:33
​В NASA заявили о серьезной угрозе для МКС: прогнозы ужасают
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месть за "Ведьму" и "Деда": украинский бойцы устроили боевикам кровавую ответку на Донбассе

среда, 03 апреля 2019, 07:16

Во вторник, 2 апреля, боевики 15 раз атаковали позиции украинских военных, в результате чего погибли двое защитников Украины и еще двое получили ранения.

Об этом сообщается в сводке штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, боевики 14 раз атаковали позиции ООС из оружия, запрещенного минскими договоренностями. По украинским военным были выпущены 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм.

Вместе с тем, по данным военной разведки, ответным огнем украинских бойцов ликвидированы трое оккупантов и ранены еще восемь.

В ночь на 3 апреля боевики огонь не открывали.

В штабе ООС отмечают, что украинские военные "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно о гибели в Донбассе украинских военных Яны Красной (позывной "Ведьма") и Александра Милютина (позывной "Дед").

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: