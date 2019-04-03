Месть за "Ведьму" и "Деда": украинский бойцы устроили боевикам кровавую ответку на Донбассе

Во вторник, 2 апреля, боевики 15 раз атаковали позиции украинских военных, в результате чего погибли двое защитников Украины и еще двое получили ранения.

Об этом сообщается в сводке штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, боевики 14 раз атаковали позиции ООС из оружия, запрещенного минскими договоренностями. По украинским военным были выпущены 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм.

Вместе с тем, по данным военной разведки, ответным огнем украинских бойцов ликвидированы трое оккупантов и ранены еще восемь.

В ночь на 3 апреля боевики огонь не открывали.

В штабе ООС отмечают, что украинские военные "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно о гибели в Донбассе украинских военных Яны Красной (позывной "Ведьма") и Александра Милютина (позывной "Дед").