Под Киевом полиция поймала пьяного водителя маршрутки: фото

На трассе Киев-Харьков полицейские остановили маршрутку, водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, около 10:00. Инспекторы патрульной полиции остановили междугородный маршрутный автобус Mercedes Sprinter, которым управлял 39-летний житель другой области.

Во время проверки документов у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на приборе Драгер, который показал 0,54 промилле алкоголя в крови.

За такое правонарушение патрульные составили административный протокол по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) и отстранили от управления. Маршрутку с пассажирами патрульные передали другому водителю.

Как сообщал "Апостроф", водитель автомобиля Peugeot, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил масштабное ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве.