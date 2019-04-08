Под Житомиром семья погибла в страшном пожаре: видео

В Житомирской области супруги сгорели заживо после того, как подожгли сухостой возле двора.

Об этом сообщает ТСН.

Муж с женой пожилого возраста решили сжечь сухостой, который находился рядом с их домом. Однако, когда они подпалили сухую растительность, огонь начал быстро распространяться. Пламя подступило к дому жителей поселка и хозяева пытались его потушить самостоятельно.

"Когда соседи увидели, что пламя не утихает, прибежали во двор. Однако женщина уже погибла, а пожилой мужчина умер в больнице от тяжелых ожогов", - говорится в сообщении.

Отмечают, что за последние сутки местные спасатели полсотни раз выезжали на тушение сухостоя. Пожарные просят не жечь траву, особенно в ветреную погоду.

Как сообщал "Апостроф", на Лесном массиве в столице произошел пожар в девятиэтажном доме, вследствие которого погибли два человека.