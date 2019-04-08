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В Китае бушует пожар, в котором погибли десятки людей: подробности и видео

понедельник, 08 апреля 2019, 14:32

В Китае возобновился смертоносный лесной пожар, который забрал жизни 30 людей.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Новое возгорание началось 6 апреля в китайской провинции Сычуань - там горят леса в северо-восточной части. Площадь, пройденная огнем, оценивается в 5-10 гектаров и расширяется из-за ветреной погоды.

Ранее при тушении пламя там погибли 27 пожарных и 3 местных жителя. Очаг возгорания находился в труднодоступной местности на высоте 3800 метров над уровнем моря.

Напомни, в сети появились фото лесного пожара на севере американского штата Калифорния сделанные из космоса.

Также опубликовали в интернете страшные видео бушующей стихии.

Как сообщал "Апостроф", масштабный пожар на севере Калифорнии, в США, который унес жизни десятков людей, был локализован на 100%.

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