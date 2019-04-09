The New York Times раскрыло детали убийства агентами Путина электрика в Ровно: фото и видео

Журналистам стали известны подробности убийства сотрудника СИЗО и бывшего участника АТО майора Ивана Мамчура, которыми поделился подозреваемый в убийстве Олег Смородинов, совершивший преступление по заказу российских спецслужб.

Об них сообщает издание The New York Times.

Так, на опубликованном видео, Смородинов заявляет, что общался с ФСБ через куратора по имени Филипп в Москве и ему поставили задачу выявить ряд лиц в нескольких городах Украины: Кременчуге, Шепетовке, Львове, Пустомитах, Ровно, Кривом Роге и Харькове.

Из его рассказа следует, что пистолет, из которого он застрелил Мамчура, ему привезли из Москвы и сказали, чтобы во время убийства он использовал именно те шары, которые в нем были. Смородинов также рассказывает, что сам пистолет был нестандартный - без серийного номера, переделанный под пистолет Макарова из пневматического или травматического.

"Я стоял на шестом этаже. Увидев меня, дернулся в мою сторону. Я нажал и выстрелил. Он сказал:"Это не я, я не виноват ". И упал с изменением геометрии падения", - описывает он обстоятельства убийства.

По данным The New York Times, у Смородинова было двое кураторов. И он встречался с ними в Венском кафе в нескольких шагах от российского разведывательного управления. Смородинов даже нарисовал журналисту, который брал у него интервью, схему расположения этого кафе.

Так, кураторы поручили ему найти в Украине шесть человек, каждому из которых было присвоено "цветочное" кодовое имя. Мамчур был назван розой.

Прежде чем убить Мамчура, Смородинов некоторое время за ним следил. Он говорит, что Мамчур каждое утро ехал на велосипеде на работу, а в свободное время пил пиво на автостоянке, на которой старуха ухаживала за стаей кошек. Смородинов говорит, что 16 сентября 2016 ему позвонили, заявив: "Роза должна быть сорвана сегодня. Завтра это будет неактуально".

Накануне убийства Смородинов ждал Мамчура в коридоре рядом с его квартирой с сигаретой в одной руке и переработанным пистолетом с глушителем в другой. Когда Мамчур вышел из лифта, Смородинов окликнул его по имени и расстрелял в него всю обойму.

После этого он приехал в Москву с отчетом для кураторов. Ему купили фургон Mercedes, фото которого он публиковал в соцсетях, но часть обещанных $5 тысяч не заплатили, потому что пистолет он оставил в Украине. Смородинов рассказал, что кураторы заверили его, что он может не беспокоиться, потому что его никогда не найдут. Однако его арестовали, когда он возвращался в Украину, чтобы удивить бывшую девушку в ее день рождения. Она предупредила о его приезде полицию.

Известно, что Смородинов - этнический русский, переехал в Украину в подростковом возрасте. Он воевал на Донбассе на стороне боевиков. Во время боевых действий на востоке Украины он был ранен и после этого в 2015 году поселился в Москве. По словам Смородинова, на кураторов из ФСБ он вышел с помощью контактов с представителями ЧВК Вагнера, с которыми познакомился на выставке оружия в Москве.

Смородинов заявил, что думал, что его работа заключается в документации передвижений Ивана Мамчура, а убийство будет осуществлено специальной группой, которую он называл "ликвидаторами".

"Ликвидаторы работают только один день, час, два, три, не больше. Они работают по принципу, что их не существует. Как только они прибывают, они едут в другой город", - рассказал он журналистам.

Однако с этой версией не согласуется то, что его сообщник, которого следствие идентифицировало как Константина Иванова, принес ему два пистолета, один из которых был с глушителем. Смородинов утверждает, что стрелял в Мамчура поскольку считал, что его проверяют, а пули в пистолете могли быть незаряженными.

Александр Гатиятуллин, который возглавлял преступную группировку, с которой Смородинов был связан в начале 2000-х годов, и отбывал с ним тюремное заключение, охарактеризовал его как целенаправленного, готового пойти на серьезный риск, не задумываясь о последствиях.

"Я думаю, что какие-то ребята из ФСБ вызвали его на встречу, увидели, какой он идиот, и подумали, что они могут его использовать", - сказал Гатиятуллин.

Как сообщал "Апостроф", ранее уже было опубликовано видео с признанием агента спецслужб РФ по делу об убийстве Мамчура.