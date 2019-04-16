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Появились фото двойного пополнения "бригады 200" у боевиков на Донбассе

вторник, 16 апреля 2019, 22:46
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В Луганске произошло ДТП, в котором один боевик погиб, двое получили ранения.

"На днях в Луганске произошло ДТП со смертельным исходом. В частности, в районе кольца на кв. 50 лет Октября Луганска", - говорится в сообщении.

В итоге, один из боевиков погиб. Двое получили ранения.

Все трое были пьяные, все трое думали, что поскольку они из ополчения, то им можно гонять пьяными во время комендантского часа, но столб на клумбе так не думал, - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее у боевиков ДНР произошло серьезное ДТП с автобусом.

Также в ночь на 26 августа в Макеевке на ул. Кирова случилось ДТП на нерегулируемом ЖД переезде, вследствие которого погибло двое мужчин, воевавших на стороне российских оккупантов.

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