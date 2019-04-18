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Скандальный боевик заявил о "российском" Донбассе и следующих целях в Украине

четверг, 18 апреля 2019, 09:32
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Российский писатель Захар Прилепин, который активно поддерживает боевиков и воевал ранее на их стороне против Украины, назвал города, судьба которых его "волнует".

Об этом он сказал в комментарии "Комсомольской правде".

"В том виде, в котором Донбасс контролирует армия ЛДНР, Донбасс де-факто уже Россия. Меня волнует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой", - отметил он.

В свою очередь, российский историк Александр Дюков считает, что в ближайшие лет пять ситуация на Донбассе останется законсервированной и боевики будут продолжать свою деятельность "с опорой на Россию".

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года Прилепин заявил, что Россия должна поступить со всей территорией Украины точно так же, как поступила с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

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