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Нардепа Найема и его соратников забросали в Одессе "пенисами" и нечистотами: фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 13:07
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Фото: usionline.com

Народного депутата Мустафу Найема, который в пятницу, 19 апреля, приехал в Одессу поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду, облили нечистотами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что нечистоты на нардепа вылили из ведра сверху арки, когда он входил внутрь. Помимо этого, киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами.

В результате инцидента, потасовки не случилось. В тоже время, одного из участников нападения, активиста Стаса Домбровского незадолго до инцидента видели позирующим на камеру со своим "оружием".

Как сообщал "Апостроф", ранее нардепа Мустафу Найема избили в Киеве. До избиения его автомобиль подрезали неизвестные, когда он пересекал перекресток на Бессарабской площади.

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