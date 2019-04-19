Нардепа Найема и его соратников забросали в Одессе "пенисами" и нечистотами: фото и видео

Народного депутата Мустафу Найема, который в пятницу, 19 апреля, приехал в Одессу поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду, облили нечистотами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что нечистоты на нардепа вылили из ведра сверху арки, когда он входил внутрь. Помимо этого, киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами.

В результате инцидента, потасовки не случилось. В тоже время, одного из участников нападения, активиста Стаса Домбровского незадолго до инцидента видели позирующим на камеру со своим "оружием".

Как сообщал "Апостроф", ранее нардепа Мустафу Найема избили в Киеве. До избиения его автомобиль подрезали неизвестные, когда он пересекал перекресток на Бессарабской площади.