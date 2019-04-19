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В Африке во время богослужения рухнула церковь: видео и фото смертельной трагедии

пятница, 19 апреля 2019, 23:03
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В Южноафриканской республике (ЮАР) во время богослужения разрушилась церковь, в результате чего погибли более десяти людей.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечают, что обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей. Вследствие трагедии погибли 13 человек.

Речь не идет о теракте, а представитель службы экстренной медицинской помощи Роберт Маккензи заявил, что причиной трагедии могут быть сильные дожди, которые подмыли фундамент сооружения.

Официальную версию трагедии должна обнародовать полиция после надлежащих следственных действий.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2015 года в нигерийском штате Кано смертник взорвался во время религиозной процессии. Тогда погибли более 20 человек.

Также масштабный взрыв произошел в одной из мечетей Кабула.

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