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Известная российская актриса стала жертвой группового изнасилования

понедельник, 22 апреля 2019, 16:55
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Российская актриса театра сатиры Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования.

Об этом сообщают росСМИ.

История 57-летней актрисы была тайной 30 лет. Однако сейчас Яковлева поделилась, как ей удалось выжить после трагедии и не сойти с ума от пережитого.

Она объяснила, что инцидент произошел с ней после того, как она села в незнакомую машину. Водитель и его приятель привезли Алену в незнакомый дом, где их дожидался третий мужчина. Актриса не растерялась и начала раздеваться сама, спросив: "Ну, кто первый?" После такого поступка один из насильников отказался от задуманного. Однако от издевательств и унижений это не спасло. Главное, считает актриса, ей удалось сохранить жизнь и не умереть где-нибудь в канаве. Насильники даже довезли Алену до ее дома. Но актриса была в таком шоке от произошедшего, что не запомнила номера автомобиля.

Алена Яковлева - дочь известного артиста Юрия Яковлева (поручик Ржевский из "Гусарской баллады" и Ипполит из "Иронии судьбы"). Однако свою дочь артист бросил еще до рождения, оформив развод с ее матерью после шести лет брака. По словам Алены, у отца случился яркий роман, когда ее мать была беременна.

Как сообщал "Апостроф", модель Анастасия Рыбка обвинила кремлевского олигарха Олега Дерипаску и вице-премьер правительства РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании на яхте.

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